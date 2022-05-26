القاضي يقود وفد السعودية.. بدء أعمال الدورة الــ45 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب برئاسة مصر

وانتخب المجلس في ختام دورته الـ45 اليوم، مكتبه التنفيذي للسنوات الأربع المقبلة، برئاسة مصر، وعضوية كلٍّ من: المملكة العربية السعودية، والأردن، والإمارات، وتونس، والجزائر، والعراق، وفلسطين، والكويت، وليبيا.