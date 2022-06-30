القاهرة تجهز أخضر الطائرة لبطولة غرب آسيا

تغادر غداً الجمعة بعثة المنتخب السعودي للكرة الطائرة لدرجة الشباب إلى القاهرة لإقامة معسكر إعدادي لمدة 17 يوماً، يخوض فيه المنتخب العديد من المباريات الودية استعداداً للمشاركة في بطولة غرب آسيا، التي تستضيفها محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية خلال الفترة من 22 يوليو وحتى 1 أغسطس من الشهر القادم ويشارك فيها (10 منتخبات).