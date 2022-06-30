القاهرة تجهز أخضر الطائرة لبطولة غرب آسيا

تغادر غداً الجمعة بعثة المنتخب السعودي للكرة الطائرة لدرجة الشباب إلى القاهرة لإقامة معسكر إعدادي لمدة 17 يوماً، يخوض فيه المنتخب العديد من المباريات الودية استعداداً للمشاركة في بطولة غرب آسيا، التي تستضيفها محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية خلال الفترة من 22 يوليو وحتى 1 أغسطس من الشهر القادم ويشارك فيها (10 منتخبات).
وكان أخضر الطائرة أقام معسكراً داخلياً في الشرقية بإشراف المدرب التونسي محمد بن علي الشيخ، الذي ركز خلاله على تدريبات لياقية وتكتيكية، وذلك لاختيار القائمة المشاركة في المعسكر الخارجي.
قائمة البعثة
وتضم البعثة عضو مجلس الادارة إبراهيم آل إبراهيم رئيساً للوفد وعبدالله الجبر إداري المنتخب وجهاز فني المدرب التونسي محمد بن علي الشيخ ومساعده الوطني ماجد الشمري والمعد البدني والأخصائي أحمد الإنقليز، وأخصائي العلاج محمد آل نصيف.
وقائمة اللاعبين المختارة لدخول المعسكر:
حسن حسين ال سلام، عبدالله فؤاد الدخيل
جواد علي الخواهر، هادي حسين الاصمخ
مصطفى حبيب النعمة، رضا محمد الشرفا
غسان عون البيشي، معتز علي صيرم
مروان موسى الهوساوي، مرتجى حبيب مويس
حسن عبدالجليل الكعيبي، يحيى مودة الشنقيطي
عمار ياسر مدني، علي عبدالمحسن الزويد
حسام مبارك سعيد، بلال خالد خوجة
حسين أحمد الخليف.