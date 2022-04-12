القمة تجمع ريال مدريد وتشيلسي.. والإثارة تتجدد بين بايرن ميونخ وفياريال

تنطلق مساء اليوم الثلاثاء، مباراتان مصيريتان في إياب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
يستضيف ريال مدريد على ملعبه "سانتياغو برنابيو"، نظيره تشيلسي، علمًا بأن الفريق الإسباني فاز ذهابا في لندن بنتيجة 3-1.
وعلى أرض ملعب "أليانيز أرينا"، يحل فياريال، الذي حقق مفاجأة كبيرة بفوزه ذهابًا على بايرن ميونخ 1-0، ضيفًا على الفريق البافاري في مباراة ستكون مفتوحة على جميع الاحتمالات.
وسيتحدد غدًا الأربعاء، باقي المتأهلين للمربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا، بإجراء مباراتين أيضًا، حيث يلعب ليفربول ضد بنفيكا (3-1 ذهابًا)، وأتلتيكو مدريد ضد مانشستر سيتي (0-1 في مباراة الذهاب).