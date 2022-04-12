القمة تجمع ريال مدريد وتشيلسي.. والإثارة تتجدد بين بايرن ميونخ وفياريال

وعلى أرض ملعب "أليانيز أرينا"، يحل فياريال، الذي حقق مفاجأة كبيرة بفوزه ذهابًا على بايرن ميونخ 1-0، ضيفًا على الفريق البافاري في مباراة ستكون مفتوحة على جميع الاحتمالات.