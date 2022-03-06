القمة 162 بالـ "بريميرليج".. صدارة "السيتي" مهدّدة بطموح "مانشستر يونايتد"

ويتطلع "السيتي"، وفق روسيا اليوم، لتحقيق الانتصار على جاره وغريمه يونايتد في ديربي مانشستر، لتعزيز موقعه في صدارة الدوري، بينما يسعى رفاق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ للخروج بأقل الأضرار من ملعب "الاتحاد"، للحفاظ على مركزهم الرابع، آخر المراكز المؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.