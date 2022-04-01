الكشف عن تعويذة كأس العالم قطر 2022 وإطلاق الأغنية الرسمية الأولى للمونديال

وتعتبر "هيّا هيّا" أول أغنية مستلهمة من الموسيقى الرسمية لكأس العالم قطر 2022، ضمن سلسلة أغاني تُطرح تباعاً من الآن وحتى بداية المونديال لتُشكل ألبوماً غنائياً في تجربة أولى في تاريخ بطولات كأس العالم.