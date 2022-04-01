الكشف عن تعويذة كأس العالم قطر 2022 وإطلاق الأغنية الرسمية الأولى للمونديال

تم اليوم الجمعة الكشف عن تعويذة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وذلك قبل انطلاق سحب قرعة نهائيات البطولة المرتقبة في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.
وكان عشاق الساحرة المستديرة في جميع بقاع العالم بانتظار التعرّف على تعويذة البطولة المنتظرة.
وأطلق على تعويذة مونديال قطر اسم "لعّيب".
كما تمّ اليوم الجمعة إطلاق الأغنية الرسمية الأولى لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.
وتعدّ أغنية "هيّا هيّا"، أولى الأغاني الرسمية لبطولة كأس العالم قطر 2022™، وشارك في أدائها النجم الأميركي ترينيداد كاردونا، والمغني الإفريقي الشهير دافيدو، والفنانة القطرية عائشة.
وتعتبر "هيّا هيّا" أول أغنية مستلهمة من الموسيقى الرسمية لكأس العالم قطر 2022، ضمن سلسلة أغاني تُطرح تباعاً من الآن وحتى بداية المونديال لتُشكل ألبوماً غنائياً في تجربة أولى في تاريخ بطولات كأس العالم.
وتحتضن قطر كأس العالم للمنتخبات لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في الفترة ما بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر 2022.