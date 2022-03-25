الكشف عن طبيعة إصابة كاريلو.. ومناورة فنية تجهز "الهلال" لاستئناف المنافسات

أعلن الاتحاد البيروفي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن حجم إصابة أندريه كاريلو، التي لحقت به خلال مشاركته أمام أوروجواي في تصفيات كأس العالم.
وتعرض أندريه كاريلو لإصابة قوية في ساقه اليسرى خلال الدقيقة "64" حيث سقط على أرضية الملعب ولم يتمكن من استكمال ما تبقى من اللقاء.
وكشف اتحاد البيرو، إن إصابة لاعب منتخبه الأول كاريلو عبارة عن كدمة في الركبة، مشيراً إلى احتمالية مشاركته في مواجهة الباراغواي الأربعاء المقبل؛ بحسب استجابته للعلاج الطبيعي.
وفي سياق متصل، واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم تدريباته الاعتيادية، تأهباً لاستئناف منافسات الموسم الكروي 2021/2022 م.
وركز مدير الجهاز الفني الأرجنتيني "رامون دياز" في المران على الجانبين اللياقي والفني، حيث أدى اللاعبون في الجزء الأول من المران- تدريبات لياقية متنوعة، قبل أن يختتم الجهاز الفني الحصة التدريبية بمناورة على جزء من مساحة الملعب.
وشهدت الحصة التدريبية مشاركة "ناصر الدوسري" في جزء من التدريبات الجماعية، قبل أن يواصل برنامجه، فيما واصل "عبدالله عطيف وعلي آل بليهي" برامجهما العلاجية والتأهيلية.
ويجري الفريق مساء يوم غد السبت مراناً اعتيادياً، وذلك في مقر النادي.