الكشف عن طبيعة إصابة كاريلو.. ومناورة فنية تجهز "الهلال" لاستئناف المنافسات

وركز مدير الجهاز الفني الأرجنتيني "رامون دياز" في المران على الجانبين اللياقي والفني، حيث أدى اللاعبون في الجزء الأول من المران- تدريبات لياقية متنوعة، قبل أن يختتم الجهاز الفني الحصة التدريبية بمناورة على جزء من مساحة الملعب.