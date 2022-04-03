الكشف عن مواعيد مباريات المنتخب السعودي لكرة السلة في بطولة كأس آسيا 2022

ويدشن المنتخب السعودي مشواره بالبطولة يوم 12 يوليو بمواجهة منتخب إندونيسيا الدولة المستضيفة عند الساعة (1:30) ظهرًا، ثم يلاقي أستراليا يوم 14 يونيو عند تمام الساعة السابعة صباحًا، ويختتم دور المجموعات بمواجهة شقيقه الأردني يوم 16 يوليو المقبل في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.