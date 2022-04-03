الكشف عن مواعيد مباريات المنتخب السعودي لكرة السلة في بطولة كأس آسيا 2022

كشف المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة السلة FIBA في آسيا عن جدول مباريات كأس آسيا ٢٠٢٢ والتي ستستضيفها إندونيسيا، وذلك قبل ١٠٠ يوم من انطلاق الحدث.
وستُقام مباريات دور المجموعات خلال الفترة من ١٢ إلى ١٧ يوليو المقبل، حيث تم تقسيم المنتخبات الـ١٦ المشاركة إلى ٤ مجموعات من خلال القرعة التي أُقيمت خلال شهر فبراير/ شباط الماضي.
وأوقعت القرعة المنتخب السعودي في المجموعة الأولى إلى جوار منتخبات الأردن وأستراليا وإندونيسيا صاحبة الأرض والجمهور.
ويدشن المنتخب السعودي مشواره بالبطولة يوم 12 يوليو بمواجهة منتخب إندونيسيا الدولة المستضيفة عند الساعة (1:30) ظهرًا، ثم يلاقي أستراليا يوم 14 يونيو عند تمام الساعة السابعة صباحًا، ويختتم دور المجموعات بمواجهة شقيقه الأردني يوم 16 يوليو المقبل في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
الحدث الأبرز في قارتي آسيا وأوقيانوسيا سينطلق من خلال مباراة الافتتاح بين الصين تايبيه والبحرين عن المجموعة الأولى وذلك في تمام الساعة ١١ صباحًا بتوقيت جاكرتا (+٧ بتوقيت غرينيتش).
فيما ستواجه أستراليا "حاملة اللقب" في أولى مبارياتها نظيرتها الأردن، وستفتتح إندونيسيا "المستضيفة" مبارياتها بلقاء المنتخب السعودي، وتختتم مباريات اليوم الأول من البطولة بلقاء من العيار الثقيل يجمع عملاقي شرق آسيا الصين وكوريا الجنوبية.
ومع ختام دور المجموعات٬ سينتقل المتصدر في كل من المجموعات الأربع إلى الدور ربع النهائي بشكل مباشر، على أن يتأهل ثاني وثالث كل مجموعة إلى الدور التأهيلي إلى ربع النهائي، والذي ينطلق في ١٨ يوليو المقبل.
وستُقام منافسات الدور نصف النهائي في ٢٣ يوليو بعد يوم راحة، فيما سيكون النهائي في ٢٤ من الشهر ذاته، كذلك الأمر بالنسبة لمباراة تحديد المركز الثالث.