الكفاءة المالية تحدد يوم 21 أغسطس آخر موعد للأندية للوفاء بالتزاماتها المالية

تواجد الأهلي في صدارة القائمة بـ(48،034،949) مليون ريال سعودي، وخلفه الاتحاد " 42،030،319 مليون ريال سعودي"، وثالثاً جاء النصر بالتزامات مالية بلغت " 36،129،527 مليون ريال سعودي"، وخلفه الشباب بعدما وصل المبلغ إلى 32،694،764 مليوناً.