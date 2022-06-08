رياضة

الكفاءة المالية تحدد يوم 21 أغسطس آخر موعد للأندية للوفاء بالتزاماتها المالية

الهلال والثلاثي بدون التزامات والأهلي في مقدمة المطلوبين بالسداد
الكفاءة المالية تحدد يوم 21 أغسطس آخر موعد للأندية للوفاء بالتزاماتها المالية
شعار نادي الأهلي
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أعلنت لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 31 مارس 2022 لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وحددت اللجنة يوم 21 أغسطس 2022م كآخر موعد للأندية للوفاء بهذه الالتزامات للحصول على الشهادة المالية، وتشمل الالتزامات: ذمم دائنة للاعبين ومقدمات عقود موظفين ومدربين ورواتب لاعبين ورواتب موظفين ومدربين وكلاء لاعبين ومدربين مرخصين وقضايا تجارية صدر بها حكم .

وأشارت اللجنة أن إجمالي الالتزامات المالية الواجبة السداد بلغت (276،261،413) ريالاً على 12 نادياً فيما خلت أندية الهلال والفيصلي والفتح وأبها من أي التزام .

الأهلي في الصدارة

تواجد الأهلي في صدارة القائمة بـ(48،034،949) مليون ريال سعودي، وخلفه الاتحاد " 42،030،319 مليون ريال سعودي"، وثالثاً جاء النصر بالتزامات مالية بلغت " 36،129،527 مليون ريال سعودي"، وخلفه الشباب بعدما وصل المبلغ إلى 32،694،764 مليوناً.

الهلال والثلاثي بدون التزامات

لم تسجل أي التزامات مالية على أندية الهلال والفيصلي إضافة إلى الفتح وأبها.

وبحسب بيان اللجنة، انخفضت التزامات أندية الدوري السعودي للمحترفين بنسبة 51.46% خلال أقل من عام، بعدما بلغت الديون 569 مليون ريال سعودي في إبريل.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
وزارة الرياضة
الكفاءة المالية
لجنة الكفاءة المالية

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