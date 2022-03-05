"الكلاسيكو" المنتظر بين الهلال والاتحاد.. غدًا تُطرح التذاكر

تتجه شركة "صلة الرياضية" غدًا الأحد لطرح تذاكر "الكلاسيكو" المرتقب، الذي يجمع الهلال وشقيقه الاتحاد (مؤجلة من الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين)، وهي المباراة التي يحتضنها ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض الثلاثاء المقبل.
ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، قررت الإدارة الهلالية مع الشركة أن تكون الأسعار بين 40 و75 ريالاً، وذلك للمقاعد في واجهة الملعب.
وتم تقسيم مدرجات ملعب المباراة؛ إذ تكون 70 % لجماهير المستضيف الهلال، بينما سيتم تخصيص نسبة 30 % للضيف الاتحاد.
الجدير بالذكر أن الاتحاد يتربع على قمة الترتيب بـ 54 نقطة، فيما يحل الهلال رابعًا برصيد 40 نقطة.