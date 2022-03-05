"الكلاسيكو" المنتظر بين الهلال والاتحاد.. غدًا تُطرح التذاكر

تتجه شركة "صلة الرياضية" غدًا الأحد لطرح تذاكر "الكلاسيكو" المرتقب، الذي يجمع الهلال وشقيقه الاتحاد (مؤجلة من الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين)، وهي المباراة التي يحتضنها ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض الثلاثاء المقبل.