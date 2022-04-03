اللجنة السعودية لليوغا تشارك في حملة العد التنازلي لليوم العالمي لليوغا

تزامناً مع انطلاق حملة العد التنازلي 100 يوم لليوم العالمي لليوغا، شاركت اللجنة السعودية لليوغا في الجلسة الافتتاحية للإعلان عن انطلاق الحملة العالمية بالتعاون مع مركز مورارجي ديساي الوطني لليوغا التابع لوزارة آيوش الهندية (وزارة اليوغا).
الجلسة الافتتاحية الافتراضية التي انطلقت بمشاركة 100 دولة، اشتملت على كلمة لرئيس اللجنة السعودية لليوغا نوف المروعي، وكلمة لمدير مركز مورارجي ديساي الوطني لليوغا الدكتور إشوار باسافارادي.
وخلال الجلسة الافتتاحية أتيحت الفرصة للمتابعين والمشاركين لمعرفة تفاصيل برتوكول اليوم العالمي لليوغا وحضور عدد من المحاضرات وورش العمل بما في ذلك حصة هآثا يوغا مع فيصل عواجي وحصة فنياسا يوغا مع سماح دياب وحصة تنفس البراناياما مع دبرال بولا شانكار وحصة تأمل مع دبرال بولا شانكار.
واستعرضت نوف المروعي، رئيس اللجنة السعودية لليوغا أهمية اليوغا وآثارها الإيجابية على الجسد والروح وأعربت عن عن سعادتها لمشاركة اللجنة السعودية لليوغا في هذا الحدث العالمي وكونها جزءًا من هذة الحملة ألتي تسبق الاحتفال باليوم العالمي لليوغا بـ 100 يوم والذي يتم الاحتفال به في تاريخ 21 يونيو من كل عام.
وأضافت قائلة: "بمناسبة قرب الاحتفال باليوم العالمي لليوغا للسنة الثامنة على التوالي، يجب علينا تسليط الضوء علي رسالة اليوغا "اليوغا للصحة والعافية والسلام الدولي" الذي ستساهم إلى حد كبير في التعريف برياضة اليوغا وبالرغم من مواجهة العديد من التحديات علينا فمن واجبنا الترويج لليوغا كعلم علاجي وممارسة صحية استشفائية".
وأكدت أن رياضة اليوغا تتسع بشكل لافت في المملكة لأهميتها في الصحة البدنية وينتشر مدربوها وممارسوها بالآلاف في جميع المناطق. كما أعلنت أن اللجنة السعودية ستقيم العديد من الفعاليات خلال الـ 100 يوم في السعودية.
وأشار الدكتور إشوار باسافارادي، مدير معهد مورارجي ديساي لليوغا الوطني، أن ممارسة رياضة اليوغا لا يتعلق إلا بصالح الإنسان وتحرير العالم من التوتر ونشر رسالة الحب والسلام والوحدة والنوايا الطيبة وأشاد بدور اللجنة السعودية لليوغا برئاسة نوف المروعي في دعم وتطوير رياضة اليوغا.
وخلال الـ 100 يوم القادمة ستشهد الحملة سلسلة من الدورات التوعوية المحلية والدولية وورش عمل لليوغا حتى اليوم العالمي لليوغا بإشراف نخبة من الكوادر المتخصصة السعودية والهندية."
يذكرأن مشاركة اللجنة السعودية لليوغا في هذا الحدث العالمي تأتي ضمن اتفاقية التعاون المشترك التي تمت مؤخرًا بين وزارة الرياضة السعودية ممثلة بمعهد إعداد القادة وإدارة التعاون الدولي مع سفارة الهند لدي المملكة العربية السعودية والتي تهدف لتفعيل وتنظيم رياضة اليوغا بهدف وضع المعايير الخاصة بها ورفع جودة المدربين العاملين في هذة الرياضة المعروفة عنها بأنها رياضة ذات شعبية عالمية.