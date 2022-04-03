اللجنة السعودية لليوغا تشارك في حملة العد التنازلي لليوم العالمي لليوغا

واستعرضت نوف المروعي، رئيس اللجنة السعودية لليوغا أهمية اليوغا وآثارها الإيجابية على الجسد والروح وأعربت عن عن سعادتها لمشاركة اللجنة السعودية لليوغا في هذا الحدث العالمي وكونها جزءًا من هذة الحملة ألتي تسبق الاحتفال باليوم العالمي لليوغا بـ 100 يوم والذي يتم الاحتفال به في تاريخ 21 يونيو من كل عام.