الليلة " الكلاسيكو " المنتظر .. "الاتحاد " للابتعاد بالصدارة أكثر .. و"الهلال" لتجديد الأمل

الهلال يسعى لإحياء آماله في المنافسة على اللقب من جديد، حيث يأتي في المركز الرابع بـ 40 نقطة، لذا فإن البقاء في دائرة المنافسة على اللقب مشروط بخطف النقاط الثلاث من فم المتصدر الاتحاد ومن ثم السير في سكة الانتصارات على أمل آخر وهو تعثر المنافسين ( الاتحاد، الشباب والنصر )، مع أفضلية مباريات مؤجلة للأزرق أمام الفيحاء والاتفاق.