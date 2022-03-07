الليلة " الكلاسيكو " المنتظر .. "الاتحاد " للابتعاد بالصدارة أكثر .. و"الهلال" لتجديد الأمل

يواجه فريق الهلال الأول لكرة القدم نظيره الاتحاد، عند الساعة 8:45 من مساء اليوم الثلاثاء، وتحديداً على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في لقاء مؤجل من الجولة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .
الهلال يسعى لإحياء آماله في المنافسة على اللقب من جديد، حيث يأتي في المركز الرابع بـ 40 نقطة، لذا فإن البقاء في دائرة المنافسة على اللقب مشروط بخطف النقاط الثلاث من فم المتصدر الاتحاد ومن ثم السير في سكة الانتصارات على أمل آخر وهو تعثر المنافسين ( الاتحاد، الشباب والنصر )، مع أفضلية مباريات مؤجلة للأزرق أمام الفيحاء والاتفاق.
ويعوّل الهلال في لقاء الليلة على عدد من اللاعبين المميزين يتقدّمهم متصدّر ترتيب هدافي الدوري "النيجيري" إيغالو والبيروفي كاريّو والبرازيلي بيريرا وسالم الدوسري وسلمان الفرج ومحمد كنو وياسر الشهراني.
في المقابل يخوض الاتحاد المواجهة متربعاً على القمة بـ 54 نقطة، وانتصاره الليلة أمام منافس قوي يعزز من الصدارة ويوسع الفارق مع المنافسين ( الشباب والهلال والنصر) ، ويقترب خطوة نحو تحقيق اللقب .
ويغيب عن صفوف الاتحاد في الكلاسيكو المنتظر عدد من لاعبيه الأساسيين، أبرزهم هدافه المغربي عبد الرزاق حمدالله ومدافعه عمر هوساوي وعبد الرحمن العبود، لينضمّوا إلى البرازيلي إيغور كورونادو .