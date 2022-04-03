رياضة

الليلة عند الواحدة بعد منتصف الليل .. سامي الجابر يحاور ماجد عبد الله

عبر قناة السعودية ومن خلال برنامج "ذات" الرمضاني
الليلة عند الواحدة بعد منتصف الليل .. سامي الجابر يحاور ماجد عبد الله
سامي الجابر و ماجد عبد الله
أحمد سرور
أحمد سرور

سيكون عشاق فن وإبداع نجم الكرة السعودية ومهاجم النصر الأول ( السابق ) ماجد عبد الله، الليلة وتحديدًا عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، مع لقاء استثنائي، حينما يحل ماجد ضيفًا على نجم الكرة السعودية والهلال ( السابق ) سامي الجابر.

ويحل الكابتن ماجد عبد الله، رئيس جمعية أصدقاء الخيرية المعنية بلاعبي كرة القدم القدامى ، الأولى من نوعها في الشرق الأوسط ، ضيفًا على مقدم برنامج "ذات" سامي الجابر، على شاشة القناة السعودية عند الواحدة بعد منتصف الليل ،اليوم الأحد، للكشف عن خفايا وأسرار ماجد عبد الله الرياضية والاجتماعية والإنسانية.

ماجد عبدالله
سامي الجابر

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