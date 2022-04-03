الليلة عند الواحدة بعد منتصف الليل .. سامي الجابر يحاور ماجد عبد الله

سيكون عشاق فن وإبداع نجم الكرة السعودية ومهاجم النصر الأول ( السابق ) ماجد عبد الله، الليلة وتحديدًا عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، مع لقاء استثنائي، حينما يحل ماجد ضيفًا على نجم الكرة السعودية والهلال ( السابق ) سامي الجابر.
ويحل الكابتن ماجد عبد الله، رئيس جمعية أصدقاء الخيرية المعنية بلاعبي كرة القدم القدامى ، الأولى من نوعها في الشرق الأوسط ، ضيفًا على مقدم برنامج "ذات" سامي الجابر، على شاشة القناة السعودية عند الواحدة بعد منتصف الليل ،اليوم الأحد، للكشف عن خفايا وأسرار ماجد عبد الله الرياضية والاجتماعية والإنسانية.