الليلة عند الواحدة بعد منتصف الليل .. سامي الجابر يحاور ماجد عبد الله

ويحل الكابتن ماجد عبد الله، رئيس جمعية أصدقاء الخيرية المعنية بلاعبي كرة القدم القدامى ، الأولى من نوعها في الشرق الأوسط ، ضيفًا على مقدم برنامج "ذات" سامي الجابر، على شاشة القناة السعودية عند الواحدة بعد منتصف الليل ،اليوم الأحد، للكشف عن خفايا وأسرار ماجد عبد الله الرياضية والاجتماعية والإنسانية.