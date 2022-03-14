الليلة في خطوة الحسم .. التعاون يلاقي الجيش السوري في الملحق الآسيوي

يواجه فريق التعاون الأول لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، نظيره الجيش السوري، في الملحق المؤهل لدور مجموعات دوري أبطال آسيا 2022، وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، والفائز منهما سينضم للمجموعة الرابعة من المسابقة إلى جانب الدحيل القطري وسباهان الإيراني وباختاكور الأوزبكي.
يأمل التعاون السعودي في تكرار إنجاز عام 2020 عندما تأهل إلى دور الـ16 في دوري أبطال آسيا، ولكن الفريق يعاني حالياً بعدما تعادل أربع مرات في آخر خمس مباريات، ولم يحقق الفوز منذ أكثر من شهر.
ويبرز في صفوف فريق التعاون المهاجم تاوامبا الذي يعتبر مصدر الأهداف في المباريات، ولكن المعاناة تبرز في الجانب الدفاعي، حيث لم يحافظ التعاون على نظافة شباكه سوى في مباراة واحدة خلال 10 مباريات منذ بداية العام الجاري، وهو أضعف خط دفاع في الدوري السعودي هذا الموسم.
في المقابل يقدم الجيش مستويات جيدة في الدوري السوري، حيث يحتل المركز الثالث في الترتيب، وهو لم يخسر في آخر 8 مباريات، ولم تتلق شباكه خلال هذه المباريات سوى 4 أهداف.
وتمتلك السعودية 3 مقاعد ونصف في البطولة، حيث تأهلت 3 فرق مباشرةً لدور المجموعات، وهي الهلال والشباب والفيصلي، بينما يخوض التعاون الملحق.