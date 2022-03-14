الليلة في خطوة الحسم .. التعاون يلاقي الجيش السوري في الملحق الآسيوي

ويبرز في صفوف فريق التعاون المهاجم تاوامبا الذي يعتبر مصدر الأهداف في المباريات، ولكن المعاناة تبرز في الجانب الدفاعي، حيث لم يحافظ التعاون على نظافة شباكه سوى في مباراة واحدة خلال 10 مباريات منذ بداية العام الجاري، وهو أضعف خط دفاع في الدوري السعودي هذا الموسم.