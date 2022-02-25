الليلة قمة ملتهبة في "ديربي جدة" بين الاتحاد والأهلي.. لمن تكون الكلمة؟

يلتقي فريق الأهلي الأول لكرة القدم اليوم السبت نظيره الاتحاد في قمة منتظرة، وذلك على أرض ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، وتحديدًا عند الساعة التاسعة مساء، وذلك في افتتاح الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حسابات خاصة بين الفريقين في "ديربي جدة" المرتقب؛ إذ يسعى الأخضر لمصالحة جماهيره، وتحقيق انتصار على المتصدر، يُقرِّبه أكثر من مربع الكبار.

وفي المقابل يأمل الأصفر بمواصلة سلسلة الانتصارات، وتوسيع الفارق النقطي مع المنافسين على الصدارة؛ وبالتالي حصد لقب الدوري الذي طال انتظاره، خاصة أن الفريق الاتحادي يتصدَّر الترتيب برصيد 48 نقطة، مع أفضلية مباراة مؤجلة أمام الهلال، فيما يأتي الأهلي تاسعًا برصيد 25 نقطة.

وتصبُّ الفوارق الفنية لصالح الاتحاد في مواجهة الليلة، لكن "الديربيات" لا تخضع لأي معايير؛ فقد تتلاشى خلال الـ90 دقيقة؛ لذا من المتوقع أن يشهد اللقاء متعة وإثارة من جانب عناصر الطرفَيْن.

ورغم غياب "صخرة الدفاع" أحمد حجازي عن الاتحاد إلا أن عودة صانع ألعاب الفريق "كورنادو" ستكون دافعًا قويًّا للفريق، كما يعول الفريق الكثير على مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله في حسم النتيجة.

فيما يسعى مهاجم الأهلي عمر السومة ورفاقه، وأبرزهم "إدواردو"، للعودة لسكة الانتصارات عبر بوابة الغريم التقليدي.