الليلة ملحمة كروية.. التشكيلة المتوقعة لموقعة الريال وليفربول بنهائي الأبطال

ولا يعاني ريال مدريد من أي إصابات في صفوفه، بينما تحوم الشكوك حول قدرة ثنائي خط وسط ليفربول: فابينيو، وألكانتارا، على اللحاق بالمواجهة المرتقبة، بسبب معاناتهما من الإصابة، علمًا بأنهما عادا للتدريبات أمس الجمعة.