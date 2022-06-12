"المباريات الـ5 الأكثر طلبًا بالمونديال".. لقاء السعودية والأرجنتين يحل ثالثًا

وكشف استطلاعٌ أجرته صحيفة "التايمز" البريطانية، أن لقاءات المنتخب الأرجنتيني ستكون من أكثر اللقاءات مشاهدة والأكثر طلبًا من حيث طلبات شراء التذاكر في كأس العالم؛ مشيرًا إلى أن السبب الأكبر يعود للشعبية العالمية التي يتمتع بها اللاعب "ميسي".