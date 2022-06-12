"المباريات الـ5 الأكثر طلبًا بالمونديال".. لقاء السعودية والأرجنتين يحل ثالثًا

جاء اللقاءُ المنتظر في كأس العالم 2022 بقطر بين منتخبي السعودية والأرجنتين في 22 نوفمبر المقبل، في المرتبة الثالثة كأكثر مباراة تنتظرها الجماهير الرياضية حول العالم وأكثر التذاكر طلبًا.
وكشف استطلاعٌ أجرته صحيفة "التايمز" البريطانية، أن لقاءات المنتخب الأرجنتيني ستكون من أكثر اللقاءات مشاهدة والأكثر طلبًا من حيث طلبات شراء التذاكر في كأس العالم؛ مشيرًا إلى أن السبب الأكبر يعود للشعبية العالمية التي يتمتع بها اللاعب "ميسي".
وتأتي اللقاءات الأكثر طلبًا في كأس العالم على النحو التالي:
1 - النهائي (18 ديسمبر): 3 ملايين طلب.
2- الأرجنتين- المكسيك (26 نوفمبر): 2.5 مليون طلب.
3- السعودية- الأرجنتين (22 نوفمبر): 1.4 مليون طلب.
4- إنجلترا- الولايات المتحدة (25 نوفمبر): 1.4 مليون طلب.
5- بولندا- الأرجنتين (30 نوفمبر): 1.1 مليون طلب.