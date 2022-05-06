المجلس الأولمبي يعلن تأجيل دورة الألعاب الآسيوية "هانغجو 2022"

أعلن المجلس الأولمبي الآسيوي، اليوم الجمعة، تأجيل دورة الألعاب الآسيوية "هانغجو 2022" المقررة في الصين هذا العام، بسبب المخاوف من انتشار متحور كورونا "أوميكرون"، وفقاً لوكالة الأنباء الأمريكية " أسوشييتد برس".
وأشار التقرير إلى أن الدورة التاسعة عشرة من الألعاب الآسيوية المقرر إقامتها في هانغجو- الصين، بين 10 و25 سبتمبر 2022، تمّ تأجيلها إلى موعدٍ سيحدّد لاحقاً في المستقبل القريب.
وقال بيان المجلس الأولمبي الآسيوي إن المنظمين كانوا على استعدادٍ تامٍ لتقديم الألعاب في الوقت المحدّد على الرغم من التحديات العالمية، ومع ذلك، تمّ اتخاذ القرار من قِبل جميع أصحاب المصلحة بعد النظر بعناية في حالة الوباء وحجم الألعاب.
وكان من المقرر أن تصبح هانغجو ثالث مضيفة صينية للألعاب بعد بكين عام 1990، وغوانغجو عام 2010، علماً أن بعض المنافسات ستقام في مدن إقليمية أخرى بما في ذلك: نينغبو، وينجو، هوجو، شاوشينغ، جينهوا.