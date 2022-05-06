المجلس الأولمبي يعلن تأجيل دورة الألعاب الآسيوية "هانغجو 2022"

وكان من المقرر أن تصبح هانغجو ثالث مضيفة صينية للألعاب بعد بكين عام 1990، وغوانغجو عام 2010، علماً أن بعض المنافسات ستقام في مدن إقليمية أخرى بما في ذلك: نينغبو، وينجو، هوجو، شاوشينغ، جينهوا.