المدرب " التويجري" أول سعودي ينال رخصة UEFA Pro

حصل عبدالحكيم التويجري، مدرب برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم التابع لوزارة الرياضة، على رخصة UEFA Pro من اتحاد كرة القدم في إيرلندا الشمالية.
التعامل مع وسائل الإعلام، التواصل مع مجالس الإدارات في الأندية وشرح الاستراتيجيات، أهمية وكيل الأعمال للمدرب، محاضرة الإعداد البدني في ليفربول للفريق الأول، التحليل الفني والحركي للاعبين بتقنية الواقع الافتراضي، التدريب الذهني لتطوير الأداء، تحليل النوم وتأثيره في حياة اللاعبين، استقطاب فريق العمل والأجهزة الفنية وشرح الاستراتيجيات قصيرة المدى وطويلة المدى لمُلاك الأندية.
وكان التويجري قد أتم المرحلة الأولى في إنجلترا عام 2013، ثم نجح في اجتياز المرحلة الثانية بعدها بسنة واحدة. وفي 2015 انتقل إلى المرحلة الثالثة UEFA B في إنجلترا بعد خضوعه لدورة تدريبية لمدة عام كامل. وفي عام 2017 دخل مرحلة UEFA A في اسكتلندا، وأنهاها في 2018.
واستمر شغف عبدالحكيم بالتعلم المستمر إلى أن نال شهادة الماجستير في الإدارة الرياضية من معهد كرويف في صيف 2021 قبل أن يتوج مشواره بالحصول على رخصة UEFA Pro التي تُعرف بمنافسة كبيرة على المقاعد المخصصة لها؛ ليكون بذلك أول مدرب سعودي يحصل على هذه الرخصة من الاتحاد الأوروبي.
من جانبه، قال التويجري عن هذه الخطوة: "أتمنى أن تؤثر هذه القصة بشكل إيجابي ولو في حياة مدرب سعودي واحد؛ لكي يأتي مستقبلاً ويقطع هذا المشوار كله. بلدنا يستحق الأفضل، وأتمنى أن أشاهد أكثر من مدرب يحمل هذه الشهادة مستقبلاً من الاتحاد الأوروبي".
وأضاف: "الحرص على التعلُّم المستمر إلى آخر يوم في حياتنا هو رسالتي لإخواني وزملائي وكل الأجيال القادمة. الاستمرار بالتعلُّم هو الواقع في حياتنا جميعًا. وفقكم الله".