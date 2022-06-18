المدرب " التويجري" أول سعودي ينال رخصة UEFA Pro

وكان التويجري قد أتم المرحلة الأولى في إنجلترا عام 2013، ثم نجح في اجتياز المرحلة الثانية بعدها بسنة واحدة. وفي 2015 انتقل إلى المرحلة الثالثة UEFA B في إنجلترا بعد خضوعه لدورة تدريبية لمدة عام كامل. وفي عام 2017 دخل مرحلة UEFA A في اسكتلندا، وأنهاها في 2018.