المدير التنفيذي بنادي الشباب "آل الشيخ": حضور جماهيرنا للملعب يدفعنا لتجاوز "القوة الجوية"

وقال "آل الشيخ" في فيديو عبر الحساب الرسمي لنادي الشباب السعودي عبر "سناب شات": "فريق القوة الجوية العراقي يلعب بأسلوب خشن، خصوصًا إذا جاء حكم مثل الحكم التايلاندي، متساهل جدًا، النقالة نزلت للملعب 13 مرة، وهناك أحداث كثيرة جدًا، ولكن تركيزنا فقط على نادي الشباب".