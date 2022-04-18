المدير التنفيذي بنادي الشباب "آل الشيخ": حضور جماهيرنا للملعب يدفعنا لتجاوز "القوة الجوية"

طالب المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الشباب طلال آل الشيخ، بحضور الجماهير للملعب ومساندة الفريق؛ من أجل مواصلة تحقيق الانتصار والحفاظ على صدارة المجموعة في دوري أبطال آسيا 2022 (دور المجموعات).
ويلتقي "الأبيض" بنظيره "القوة الجوية" العراقي، اليوم الاثنين، في افتتاح الجولة الرابعة من دوري الأبطال، وذلك على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.
وقال "آل الشيخ" في فيديو عبر الحساب الرسمي لنادي الشباب السعودي عبر "سناب شات": "فريق القوة الجوية العراقي يلعب بأسلوب خشن، خصوصًا إذا جاء حكم مثل الحكم التايلاندي، متساهل جدًا، النقالة نزلت للملعب 13 مرة، وهناك أحداث كثيرة جدًا، ولكن تركيزنا فقط على نادي الشباب".
وتابع: "الأهم وكل تركيزنا الآن منصبّ على الشباب في المباراة، يجب أن يدخلها اللاعبون كمعركة كروية، نتمسك بشرف الرياضة ونلعب مباراة قتالية من أول دقيقة حتى آخر دقيقة".
واختتم طلال آل الشيخ: "ننتظركم يا جمهور الشباب لدعم الفريق في هذه المباراة المصيرية".
ويتربع "الشباب" على قمة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، يليه "القوة الجوية" العراقي بـ4 نقاط.