"المسحل" يحضر الجمعية العمومية لاتحاد أمريكا الجنوبية.. وكونميبول يعيد انتخاب دومينيغيس

حضر رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل والأمين العام إبراهيم القاسم اجتماع الجمعية العمومية الـ 75 لاتحاد أمريكا الجنوبية الذي أقيم في الدوحة بناءً على دعوة رسمية.
وأعاد الاتحاد الأميركي الجنوبي لكرة القدم (كونميبول) انتخاب الباراغوياني أليخاندرو دومينغيس لولاية ثالثة خلال اجتماع جمعيته العمومية في العاصمة الدوحة على هامش سحب قرعة كأس العالم قطر 2022.
وانتخب دومينغيس رئيساً للمرة الأولى في عام 2016، قبل أن يتم التجديد له لولاية ثانية عام 2018 على رأس الاتحاد القاري للعبة الذي لاحقته فضائح فساد.