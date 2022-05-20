المسحل يشكر القيادة على تشريف سمو ولي العهد لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

كما رفع المسحل أسمى آيات الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على تشريف سموه وحضوره المباراة النهائية، موجهًا لسموه جزيل الشكر على دعمه اللامحدود للقطاع الرياضي بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص؛ الأمر الذي ساهم في تحقيق الرياضة السعودية العديد من الإنجازات خلال السنوات الأخيرة.