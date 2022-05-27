المسحل يلتقي برئيس الاتحاد الفرنسي في باريس

كما قام الوفد السعودي الذي يضم الأمين العام إبراهيم القاسم، والمدير الفني ناصر لاركيت، ومستشار الاتحاد السعودي هشام العمراني؛ بزيارة مركز كليرفونتين الفني التابع للاتحاد الفرنسي، والذي يعد من أهم مراكز كرة القدم في فرنسا، وتخرج منه عدد من نجوم الكرة الفرنسية والعالمية أبرزهم تييري هنري وكيليان مبابي.