المسحل يلتقي برئيس الاتحاد الفرنسي في باريس

التقى رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، مع نظيره الفرنسي السيد نويل لوقهاي، وذلك في مقر الاتحاد الفرنسي في العاصمة باريس.
وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والشراكة بين الاتحادين السعودي والفرنسي، في ظل العلاقات المميزة التي تجمع الاتحادين، كما تم بحث آلية الاستفادة من التجارب الفرنسية على مستوى كرة القدم النسائية واكتشاف المواهب وآلية العمل للمدربين.
كما قام الوفد السعودي الذي يضم الأمين العام إبراهيم القاسم، والمدير الفني ناصر لاركيت، ومستشار الاتحاد السعودي هشام العمراني؛ بزيارة مركز كليرفونتين الفني التابع للاتحاد الفرنسي، والذي يعد من أهم مراكز كرة القدم في فرنسا، وتخرج منه عدد من نجوم الكرة الفرنسية والعالمية أبرزهم تييري هنري وكيليان مبابي.
وتفقد وفد الاتحاد السعودي منشآت المركز رافقته الأمين العام للاتحاد الفرنسي السيدة لاورا جورجس؛ حيث تهدف الزيارة إلى الاستفادة من أحدث استراتيجيات اكتشاف المواهب وتهيئة البيئة المناسبة، بهدف فتح المجال أمام الناشئين والناشئات في المملكة للحصول على أفضل فرصة للتطوير والتدريب.
يذكر أن اللقاء يندرج ضمن ركيزة تعزيز العلاقات الدولية التي تعتبر إحدى الركائز السبع لاستراتيجية تحول كرة القدم السعودية التي أطلقها الاتحاد السعودي لكرة القدم في سبتمبر الماضي.