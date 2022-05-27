المسحل يلتقي رئيس الفيفا بحضور وزير الرياضة

وتم خلال اللقاء الذي حضره الأمين العام للاتحاد السعودي إبراهيم القاسم بحث سبل تعزيز التعاون بين الاتحادَين السعودي والدولي؛ إذ شهدا تعاونًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، ساهم في تعزيز الشراكة بين الاتحادَين.