المسحل يلتقي رئيس الفيفا بحضور وزير الرياضة

بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبالرالمبية، التقى رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر بن حسن المسحل، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، وذلك بالعاصمة الفرنسية باريس.
وتم خلال اللقاء الذي حضره الأمين العام للاتحاد السعودي إبراهيم القاسم بحث سبل تعزيز التعاون بين الاتحادَين السعودي والدولي؛ إذ شهدا تعاونًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، ساهم في تعزيز الشراكة بين الاتحادَين.
كما التقى رئيس الاتحاد السعودي رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، ألكسندر تشيفرين، وبحثا سبل الاستفادة من التطور الذي تشهده الكرة الأوروبية بما يخدم الكرة السعودية.