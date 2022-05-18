"المسحل" يلتقي مالك ورئيس نادي ليغيا وارسو البولندي "داريو ميودوسكي"

وتم خلال اللقاء الذي حضره مدير العلاقات الدولية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين عبدالعزيز العضاضي، بحث سبل التعاون بين الاتحاد السعودي ورابطة الأندية الأوروبية بما يخدم الكرة السعودية، وذلك ضمن خطط الاتحاد السعودي لتعزيز التعاون الدولي لمواكبة التطور الذي يشهده عالم كرة القدم.