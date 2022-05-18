"المسحل" يلتقي مالك ورئيس نادي ليغيا وارسو البولندي "داريو ميودوسكي"

التقى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، بمقر الاتحاد بالرياض، مع مالك ورئيس نادي ليغيا وارسو البولندي ونائب رئيس رابطة الأندية الأوروبية داري ميودوسكي، يرافقه عضو مجلس إدارة النادي والرئيس التنفيذي لمركز التدريب توماس زاكورسكي.
وتم خلال اللقاء الذي حضره مدير العلاقات الدولية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين عبدالعزيز العضاضي، بحث سبل التعاون بين الاتحاد السعودي ورابطة الأندية الأوروبية بما يخدم الكرة السعودية، وذلك ضمن خطط الاتحاد السعودي لتعزيز التعاون الدولي لمواكبة التطور الذي يشهده عالم كرة القدم.
من جانبه أشاد ميودوسكي بالتطور الذي شهدته الكرة السعودية في الفترة الأخيرة، معرباً عن تطلعه للتعاون البنّاء مع الاتحاد السعودي ورابطة دوري المحترفين خلال الفترة المقبلة.