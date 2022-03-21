"المسحل" يهنئ وزير الرياضة برئاسة مجلس أمناء مؤسسة الحلم الآسيوي

وقال رئيس الاتحاد السعودي: إن اختيار الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لرئاسة مجلس أمناء الحلم الآسيوي يجسد مسيرته الناجحة في القيادة الرياضية الفاعلة محليًا ودوليًا، الأمر الذي أثمر العديد من الإنجازات التي حققتها الكرة السعودية في ظل الجهد والدعم الكبيرين اللذين تقدمهما وزارة الرياضة بقيادته، وهو ما جعل المملكة شريكًا أصيلًا للاتحاد الآسيوي في إنجاح العديد من الفعاليات التي أقيمت تحت مظلة الاتحاد القاري.