"المسحل" يهنئ وزير الرياضة برئاسة مجلس أمناء مؤسسة الحلم الآسيوي

رفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل التهنئة لوزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ بمناسبة توليه رئاسة مجلس أمناء مؤسسة الحلم الآسيوي خلال الفترة من 2021-2025.
وأكد "المسحل" أن التشكيل الجديد للمجلس برئاسة وزير الرياضة سيسهم في قيادة طموحات الاتحاد الآسيوي فيما يتعلق بتحقيق أقصى استفادة من شعبية كرة القدم؛ للارتقاء بالعمل المجتمعي في الدول الأعضاء بالاتحاد، مشيدًا بالعطاء الإيجابي والدعم والاهتمام من قبل الاتحاد الآسيوي للعبة وفعاليات المؤسسة بقيادة الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة.
وقال رئيس الاتحاد السعودي: إن اختيار الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لرئاسة مجلس أمناء الحلم الآسيوي يجسد مسيرته الناجحة في القيادة الرياضية الفاعلة محليًا ودوليًا، الأمر الذي أثمر العديد من الإنجازات التي حققتها الكرة السعودية في ظل الجهد والدعم الكبيرين اللذين تقدمهما وزارة الرياضة بقيادته، وهو ما جعل المملكة شريكًا أصيلًا للاتحاد الآسيوي في إنجاح العديد من الفعاليات التي أقيمت تحت مظلة الاتحاد القاري.
كما هنأ "المسحل" كلاً من رئيس اتحاد آسيان لكرة القدم خييف ساميث ورئيس اتحاد هونغ كونغ لكرة القدم والعضو الفخري للجنة الأولمبية الدولية تيموثي فوك تسون تينغ بمناسبة توليهما عضوية المجلس.