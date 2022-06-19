المسحل يهنئ ويؤكد: صقورنا دائمًا في القمة بفضل الله ثم بفضل الاهتمام الكبير والدعم السخي من قِبل قيادتنا الحكيمة

رفع ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، التهنئة إلى القيادة بمناسبة تتويج المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم بلقب بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، إثر فوزه على نظيره الأوزبكي بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية التي جرت، الأحد، في طشقند العاصمة الأوزبكية.
وقال المسحل في تغريدة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، موقع التواصل الاجتماعي: «صقورنا دائمًا في القمة بفضل الله ثم بفضل الاهتمام الكبير، والدعم السخي من قِبل قيادتنا الحكيمة، أُبارك لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد الأمين وسمو وزير الرياضة بمناسبة التتويج بلقب كأس آسيا تحت 23 عامًا».
وأضاف: «كما أبارك للمدير الفني أخي سعد الشهري ولزملائه في الجهاز الفني والجهازين الإداري والطبي، ولصقورنا لاعبي الأخضر على ما بذلوه به من عمل وجهد توج بذهب آسيا، والتهنئة موصولة إلى الشعب السعودي شريك نجاحاتنا».