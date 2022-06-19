المسحل يهنئ ويؤكد: صقورنا دائمًا في القمة بفضل الله ثم بفضل الاهتمام الكبير والدعم السخي من قِبل قيادتنا الحكيمة

رفع ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، التهنئة إلى القيادة بمناسبة تتويج المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم بلقب بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، إثر فوزه على نظيره الأوزبكي بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية التي جرت، الأحد، في طشقند العاصمة الأوزبكية.