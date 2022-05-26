المشاركة السعودية في دورة الألعاب الخليجية 3 .. ذهبية في الإلكترونية وثلاث ميداليات في الطاولة

أحرز ثنائي المنتخب السعودي للتنس عمار الحقباني وسعود الحقباني ذهبية مسابقة الزوجي بعد فوزهما مساء اليوم على الفريق القطري المكون من مبارك شنان وراشد نواف بمجموعتين دون مقابل (7-5/6-4) في اللقاء الذي جمعهما في مجمع جابر العبدالله الدولي للتنس ضمن دورة الألعاب الخليجية الثالثة "الكويت2022" بحضور نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز الذي توج الأبطال عقب نهاية المنافسات.