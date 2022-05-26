المشاركة السعودية في دورة الألعاب الخليجية 3 .. ذهبية في الإلكترونية وثلاث ميداليات في الطاولة

أحرز ثنائي المنتخب السعودي للتنس عمار الحقباني وسعود الحقباني ذهبية مسابقة الزوجي بعد فوزهما مساء اليوم على الفريق القطري المكون من مبارك شنان وراشد نواف بمجموعتين دون مقابل (7-5/6-4) في اللقاء الذي جمعهما في مجمع جابر العبدالله الدولي للتنس ضمن دورة الألعاب الخليجية الثالثة "الكويت2022" بحضور نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز الذي توج الأبطال عقب نهاية المنافسات.
ونال زميلاهما عبد الله الفرج وعمر أحمد الميدالية البرونزية بعد تغلبهما على الثنائي الكويتي علي الشطي وعبد الحميد مبارك بمجموعتين دون مقابل (6-3/6-4).
في منافسات الفردي، حقق عمار الحقباني الميدالية الفضية بعد خسارته من الكويتي عيسى قبازارد بمجموعتين دون مقابل (1-6/3-6)، وحصل شقيقه سعود الحقباني برونزية المسابقة بفوزه على القطري راشد نواف بمجموعتين نظيفة (6-4/6-1).
اختتم أخضر الألعاب الإلكترونية مشاركته بالدورة، بانتزاع ذهبية لعبة LEAGUE OF LEGENDS عن طريق نواف الخويطر وأجواد وزان ومعن أرشد وعبدالعزيز المبارك ونواف السالم ومشعل البراك في المسابقة التي جرت يوم أمس في قاعة المسيلة بفندق الجميرة.
في كرة الطاولة، حقق الثنائي عبد العزيز بوشليبي وعلي الخضراوي، الميدالية الفضية لمنافسات الزوجي، بعد خسارتيهما في المباراة النهائية من الكويتيين مرزوق الرشيدي وإبراهيم الحسن 2-3.
وفي مسابقة فردي الطاولة، نال عبدالعزيز بوشليبي الميدالية الفضية بعد خسارته من الكويتي إبراهيم الحسن 1-4، وحصل زميله علي الخضراوي على الميدالية البرونزية بفوزه على زميله خالد الشريف 4-0 في ختام منافسات كرة الطاولة بالدورة.
وحقق منتخب الهوكي على الجليد، فضية المسابقة بعد فوزه على الكويت بنتيجة 7-5، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على النادي الكويتي للألعاب الشتوية.
وبهذه الميداليات ارتفع رصيد المملكة إلى 53 ميدالية (11 ذهبية و 18 فضية و 24 برونزية).
وفي كرة اليد، تعادل المنتخب السعودي مع نظيره الكويتي في ثاني لقاءاته بالدورة بنتيجة (26-26) وذلك في مجمع الشيخ سعد العبدالله الصباح.
وفي البادل، خسر المنتخب السعودي للسيدات من نظيره البحريني 0-3، وهي النتيجة نفسها التي خسر بها أخضر الرجال أمام قطر.
تشارك المنتخبات السعودية غدًا الجمعة في أربع منافسات، حيث يلتقي أخضر البادل للنساء والرجال مع البحرين عند الخامسة عصرًا في نادي اليرموك الرياضي.
فيما يلتقي أخضر الطائرة نظيره العماني عند الخامسة عصرًا.