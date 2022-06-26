المغرب والعراق.. إلى نهائي كأس العرب لكرة قدم الصالات 2022

تأهل منتخبا المغرب والعراق إلى نهائي بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات 2022، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 20 إلى 28 يونيو الحالي.
منتخب المغرب حقق فوزاً على منتخب مصر بنتيجة 5-2، بينما فاز منتخب العراق بنتيجة 2-1 على منتخب الكويت، وذلك في مباراتي الدور نصف النهائي اليوم الأحد.
واختير لاعب المنتخب المغربي سفيان المسرار كأفضل لاعب في فوز منتخب المغرب على منتخب مصر بنتيجة 5-2، في أولى مباريات الدور نصف النهائي.
ونال لاعب المنتخب العراقي وليد خالد جائزة أفضل لاعب في المباراة التي انتهت بفوز منتخب العراق بنتيجة 2-1 على منتخب الكويت.
وتقام المباراة النهائية بين منتخبي المغرب والعراق يوم الثلاثاء المقبل في صالة وزارة الرياضة بمدينة الدمام، لتحديد هوية بطل نسخة كأس العرب لكرة قدم الصالات 2022.
يذكر أن منتخب المغرب هو حامل لقب النسخة الماضية التي أقيمت في العاصمة المصرية القاهرة عام 2021، بعد فوزه على منتخب مصر في المباراة النهائية.