المغرب يقترب خطوة من التأهل لكأس العالم قطر 2022 بتعادله أرض الكونغو

قطع المنتخب المغربي خطوة كبيرة نحو التأهل للمونديال، بعد أن عاد بنقطة التعادل من أرض مضيفه منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، بهدف لهدف، وذلك في ذهاب الدور الثالث الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.
وتقدم منتخب الكونغو الديمقراطية مبكراً بهدف في الدقيقة 12 عبر يوان ويسا لينتهي شوط اللقاء الأول بهذا الهدف.
وفي الشوط الثاني سنحت فرصة مواتية لأسود الأطلس ليعدلوا النتيجة، حين حصلوا على ركلة جزاء، لكن ريان ماي 55 أطاح بالكرة فوق العارضة، لكن مواطنه طارق تيسودالي نجح في إدراك التعادل لمنتخب المغرب في الدقيقة 76 من زمن المباراة.
كما شهدت المباراة طرد نغوندا موزينغا لاعب منتخب الكونغو الديمقراطية في الدقيقة 86، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.
ويلتقي المنتخبان مجدداً في لقاء الإياب يوم الثلاثاء القادم في الدار البيضاء.