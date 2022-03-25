المغرب يقترب خطوة من التأهل لكأس العالم قطر 2022 بتعادله أرض الكونغو

وفي الشوط الثاني سنحت فرصة مواتية لأسود الأطلس ليعدلوا النتيجة، حين حصلوا على ركلة جزاء، لكن ريان ماي 55 أطاح بالكرة فوق العارضة، لكن مواطنه طارق تيسودالي نجح في إدراك التعادل لمنتخب المغرب في الدقيقة 76 من زمن المباراة.