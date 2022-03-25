"الملعب طريقك للنجاح".. سجل في ورشة "المجموعات الرياضية بالجامعات"

وأوضح مشرف النشاط الرياضي بالإدارة العامة للأنشطة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، محمد بن عبدالله العمري، أن هذا البرنامج يهدف إلى رفع نسبة ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية إلى 40% بحلول عام 2030.