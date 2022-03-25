"الملعب طريقك للنجاح".. سجل في ورشة "المجموعات الرياضية بالجامعات"

ينظم الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ورشة عمل إطلاق برنامج تفعيل المجموعات الرياضية في الجامعات المقدم من الاتحاد السعودي للرياضة للجميع؛ تحت عنوان "الملعب طريقك للنجاح".
وأوضح مشرف النشاط الرياضي بالإدارة العامة للأنشطة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، محمد بن عبدالله العمري، أن هذا البرنامج يهدف إلى رفع نسبة ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية إلى 40% بحلول عام 2030.
وأشار "العمري" إلى أن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع يسعى لدعم إنشاء مجموعات رياضية في الجامعات والكليات والمعاهد لتقديم الأنشطة الرياضية فيها، وكذلك تشجيعيهم على المشاركة في البرامج الرياضية وممارسة النشاط البدني بشكل دائم ومستمر.
وبين أن هذا البرنامج يستهدف منسوبي التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض من مدربين ومدربات ومتدربين ومتدربات، وستقام ورشة العمل يوم الأربعاء 30-3-2022 على مسرح الكلية التقنية بحي صلاح الدين بمدينة الرياض الساعة العاشرة صباحًا.
وأوضح "العمري" أن رابط التسجيل هو :https://2u.pw/cURQ6.