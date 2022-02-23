المنتخبات السعودية البارالمبية ترفع حصيلتها إلى 20 ميدالية

رفعت المنتخبات السعودية البارالمبية المشاركة في دورة ألعاب غرب آسيا الثالثة -التي تجري منافساتها في البحرين- رصيدها من الميداليات إلى 20 ميدالية بعد أن حققوا اليوم الأربعاء، 17 ميدالية بواقع ( 6 ذهبيات، و6 فضيات، و5 برونزيات).

وسيطر فريق ألعاب القوى على العدد الأكبر من الميداليات عندما حقق لاعبوه 12 ميدالية.

جاءت الميدالية الأولى عن طريق جمعان الزهراني بتحقيقه ذهبية سباق 100 متر كراسي متحركة فئة t 54، كما حقق برونزية 400 متر، فيما نال علي النخلي ذهبيتين في سباق 100 متر جري، و400 متر جري فئة t37، وأحرز عبد الرحمن القرشي ذهبيتين في سباق 100 متر كراسي متحركة وسباق 400 متر كراسي متحركة فئة t53.

وحقق هاني النخلي ذهبية دفع الجلة رجال فئة 33، وتمكن الرامي مختار الدواء من تحقيق فضية مسابقة القرص، ونال حيدر سلامي فضية دفع الجلة فئة f57، وفاز لاعبو منتخب الطاولة ثامر الحبشان وجزاء الشمري وصالح الغامدي وفواز عجارم بأربع ميداليات فضية في منافسات فردي كرة الطاولة.

وجاءت الميداليات البرونزية عن طريق غالية العنزي بفوزها في المستوى الفردي لكرة الطاولة، ونالت الرامية ناضا الحميداني برونزية دفع الجلة سيدات فئة 57، وحقق البراء القرني برونزية سباق 100 متر كراسي متحركة فئة 54، واختتم أحمد العلواني الميداليات السعودية بتحقيقه برونزية 100 متر رجال فئة t 34.

وفي منافسات كرة الهدف تغلب المنتخب السعودي على نظيره البحريني 13-3, كما كسب قطر بنتيجة 5-4، ويلتقي الأخضر السعودي غداً بالمنتخب الأردني في نصف نهائي المسابقة.

وفاز منتخب السلة على منتخب عمان 20-0.