المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يواجه العراق ضمن بطولة دبي الدولية

يخوض المنتخب السعودي تحت 23 عامًا غدًا السبت ثاني مبارياته ضمن بطولة دبي الدولية، التي تأتي على هامش المعسكر الإعدادي بدولة الإمارات، الممتد حتى الثلاثين من شهر مارس الجاري، وذلك ضمن إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان.
ويلاقي "الأخضر" منتخب العراق في تمام الثامنة مساء بتوقيت الإمارات (السابعة مساء بتوقيت المملكة) على ملعب مكتوم بن راشد آل مكتوم في دبي.
ميدانيًّا، أجرى لاعبو المنتخب السعودي حصتهم التدريبية مساء اليوم الجمعة على ملعب جبل علي تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، وطبَّق خلالها اللاعبون تمارين تكتيكية متنوعة.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يأتي على رأس المجموعة "الرابعة" في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2022، وإلى جانبه منتخبات "الإمارات، اليابان وطاجيكستان".