المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يواجه العراق ضمن بطولة دبي الدولية

يخوض المنتخب السعودي تحت 23 عامًا غدًا السبت ثاني مبارياته ضمن بطولة دبي الدولية، التي تأتي على هامش المعسكر الإعدادي بدولة الإمارات، الممتد حتى الثلاثين من شهر مارس الجاري، وذلك ضمن إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان.