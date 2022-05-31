المنتخب السعودي للكاراتيه يحقق 7 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية.. والمملكة تتصدر

حقق المنتخب السعودي للكاراتيه خلال مشاركته في دورة الألعاب الخليجية الثالثة بالكويت، التي استمرت 3 أيام، 31/ 30/ 29 مايو 2022م، 7 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية؛ إذ تمكن جميع لاعبي منتخب الكاراتيه من تحقيق مراكز متقدمة وميداليات خلال مشاركتهم في الدورة، التي أشرف فيها على المنتخب مدربا الكاتا والقتال منير أفقير ورضا يوسف.
وحقق الأخضر الميدالية الذهبية في منافسات "القتال" عن طريق كل من: سلطان الزهراني في وزن تحت 75 كجم بعد تغلبه على الكويتي عمر الجناعي 4-2 والعماني محمد الكندي 4-0، وفرج الناشري في وزن تحت 84 كجم بعد تغلبه على البحريني سالم الجمعة 6-1، وطارق حامدي في وزن فوق 85 كجم بعد تغلبه على الكويتي محمد المجادي 2-1، وفهد الخثعمي في وزن تحت 67 كجم بعد تغلبه على الكويتي موسى حسن 8-4.
فيما حقق الفضية كل من: ياسر البارقي في وزن تحت 55 كجم بعد خسارته في النهائي من الكويتي سلطان المطيري 3-0، وبدر العتيبي في وزن تحت 60 كجم بعد خسارته في النهائي من الكويتي عبدالله شعبان 4-2، والبرونزية في منافسات "الكاتا" عن طريق مسفر الأسمري بعد تغلبه على العماني علي الرئيسي بـ 24.60 نقطة مقابل 24.02 نقطة.