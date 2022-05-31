المنتخب السعودي للكاراتيه يحقق 7 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية.. والمملكة تتصدر

وحقق الأخضر الميدالية الذهبية في منافسات "القتال" عن طريق كل من: سلطان الزهراني في وزن تحت 75 كجم بعد تغلبه على الكويتي عمر الجناعي 4-2 والعماني محمد الكندي 4-0، وفرج الناشري في وزن تحت 84 كجم بعد تغلبه على البحريني سالم الجمعة 6-1، وطارق حامدي في وزن فوق 85 كجم بعد تغلبه على الكويتي محمد المجادي 2-1، وفهد الخثعمي في وزن تحت 67 كجم بعد تغلبه على الكويتي موسى حسن 8-4.