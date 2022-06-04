المنتخب السعودي يخسر مواجهة بنما في "بطولة تولون" الدولية
خسر المنتخب السعودي تحت 20 عامًا من منتخب بنما تحت 23 عامًا بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب لاتر دي تينيغي، ضمن منافسات بطولة موريس ريفيلو الدولية (بطولة تولون)، والتي تأتي في إطار مرحلة الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023 في أوزبكستان.
سجل هدفا "الأخضر" اللاعبان عبدالله العنزي ويزيد جوشان في الدقيقتين 7 و45، فيما سجل منتخب بنما أهدافه عند الدقائق 20، 49، 55، و57.
ودخل المدير الفني للمنتخب السعودي صالح المحمدي اللقاء بقائمة مكونة من: حامد الشنقيطي في حراسة المرمى، عبدالعزيز الفرج، حسن ربيع، محمد الدوسري، سالم النجدي، عبدالملك العييري، عبدالله الزيد، حسن سفياني، عبدالله العنزي، عثمان العثمان، يزيد جوشان.
وتبقى للأخضر السعودي مباراة واحدة لتحديد المراكز، حيث ستتحدد الاثنين، هوية المنتخب الذي سيلاقيه على أن تقام المباراة يوم الأربعاء المقبل.