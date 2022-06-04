المنتخب السعودي يخسر مواجهة بنما في "بطولة تولون" الدولية

خسر المنتخب السعودي تحت 20 عامًا من منتخب بنما تحت 23 عامًا بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب لاتر دي تينيغي، ضمن منافسات بطولة موريس ريفيلو الدولية (بطولة تولون)، والتي تأتي في إطار مرحلة الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023 في أوزبكستان.