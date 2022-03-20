المنتخب السعودي يرفع استعداده للقاء الصين .. ضمن تصفيات كأس العالم

يكثف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ، اليوم الأحد، تدريباته في معسكره الذي يُقام حاليًا في العاصمة الإماراتية "أبو ظبي"، استعدادًا لخوض مواجهته أمام منتخب الصين يوم الخميس القادم على "ملعب الشارقة الرياضي"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.
وشهدت الحصة التدريبية حضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.
وأجرى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم حصة تدريبية على "ملعب فندق قصر الإمارات" تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير بعدها أجريت مباريات مصغرة، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين استرجاعية.
من جهة أخرى، يجري المنتخب السعودي، غدًا الاثنين ، حصة تدريبية مغلقة عند الخامسة مساءً على "ملعب فندق قصر الإمارات".