المنتخب السعودي يرفع استعداده للقاء الصين .. ضمن تصفيات كأس العالم

يكثف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ، اليوم الأحد، تدريباته في معسكره الذي يُقام حاليًا في العاصمة الإماراتية "أبو ظبي"، استعدادًا لخوض مواجهته أمام منتخب الصين يوم الخميس القادم على "ملعب الشارقة الرياضي"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.