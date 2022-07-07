المنتخب السعودي يفتتح مبارياته أمام سوريا ويختتمها بقطر

أسفرت قرعة بطولة غرب آسيا لمنتخبات الشباب للكرة الطائرة التي أجريت عبر الاتصال المرئي عن تقسيم المنتخبات إلى مجموعتين بواقع خمس منتخبات في كل مجموعة، وجاء المنتخب السعودي في المجموعة الثانية بجانب منتخبات قطر والكويت وسوريا وفلسطين.