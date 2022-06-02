المنتخب السعودي يواصل إعداده للقاء كولومبيا.. و"البليهي" يشارك في التدريبات الجماعية

وسيخوض "الأخضر" خلال المرحلة الأولى مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب كولومبيا في الخامس من يونيو، وستكون الودية الثانية أمام منتخب فنزويلا في التاسع من يونيو. ميدانياً، أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية على "ملعب منتجع لافينكا" تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير والاستلام بعدها أجريت تقسيمه على منتصف الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.