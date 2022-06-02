المنتخب السعودي يواصل إعداده للقاء كولومبيا.. و"البليهي" يشارك في التدريبات الجماعية

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، تدريباته في معسكره الذي يقام حالياً مدينة أليكانتي الإسبانية ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.
وسيخوض "الأخضر" خلال المرحلة الأولى مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب كولومبيا في الخامس من يونيو، وستكون الودية الثانية أمام منتخب فنزويلا في التاسع من يونيو. ميدانياً، أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية على "ملعب منتجع لافينكا" تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير والاستلام بعدها أجريت تقسيمه على منتصف الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
على صعيد متصل، شارك اللاعب "علي البليهي" في التدريبات الجماعية بعد تماثله للشفاء من الوعكة صحية، فيما واصل الثنائي "سالم الدوسري، عبد الرحمن العبود" تمارينهما الخاصة برفقة الجهاز الطبي.