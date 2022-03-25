المنتخب "المصري" يهزم "السنغال" ويضع قدمًا في مونديال "قطر 2022"

وضع المنتخب المصري قدمًا في المونديال القادم في قطر 2022؛ وذلك إثر تغلُّبه على المنتخب السنغالي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الجمعة على ملعب القاهرة الدولي في ذهاب الدور الثالث الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.
ووقَّع المدافع السنغالي ساليو سيسيه على هدف المباراة الوحيد خطأ في مرمى منتخب بلاده في الدقيقة الـ4 بعد أن تابع كرة محمد صلاح المرتدة من العارضة في شباك الحارس إدوارد ميندي.
وستكون مباراة الإياب الثلاثاء المقبل في الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، والفائز بمجموع المباراتين سيتأهل مباشرة لمونديال قطر. ويحتاج المنتخب المصري خلال تلك المباراة للفوز أو التعادل بأي نتيجة ليضمن مشاركته في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه بعد أعوام 1934 و1990 و2018.
يُذكر أن آخر مواجهة بين المنتخبين كانت في نهائي أمم إفريقيا، وانتهت بفوز السنغال بركلات الترجيح، وتتويجها باللقب الأول في تاريخها.