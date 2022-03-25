المنتخب "المصري" يهزم "السنغال" ويضع قدمًا في مونديال "قطر 2022"

وضع المنتخب المصري قدمًا في المونديال القادم في قطر 2022؛ وذلك إثر تغلُّبه على المنتخب السنغالي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الجمعة على ملعب القاهرة الدولي في ذهاب الدور الثالث الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.