المنشطات حاضرة في مواجهة الفتح والتعاون

تراقب اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، مباراة التعاون وضيفه الفتح، مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة، ضمن الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ونشر الحساب الرسمي للرابطة تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" جاء فيها: "يتواجد فريق من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات في مباراة التعاون والفتح، وجرى إبلاغ الأجهزة الإدارية لدى الفريقين بالإجراءات المتبعة للكشف".
علماً أن آلية فحص واختيار اللاعبين في الألعاب الجماعية تكون عشوائية "بالقرعة" بحضور إداري من كل فريق إضافة لمراقب المباراة.
ويتم الاختيار وفق المعايير الدولية للاختيار، مما يعني أن كافة اللاعبين معرضين للفحص داخل وخارج المنافسة في أي زمان ومكان.
ويحتل التعاون، المركز الثاني عشر برصيد 23 نقطة من 22 مباراة، فيما يأتي الفتح في المركز السابع بـ27 نقطة.