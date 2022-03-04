المنشطات حاضرة في مواجهة الفتح والتعاون

تراقب اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، مباراة التعاون وضيفه الفتح، مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة، ضمن الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.