المهر "كفو عذبة" يحقّق كأس الوثبة بإنجلترا

يذكر أن منظمة سباقات الخيول العربية بالمملكة المتحدة نشرت التقرير النصف سنوي لها وأبرزت الإنجازات التي تحقّقت لعذبه للسباقات التي تتصدر قائمة أفضل مالك في المملكة المتحدة، ونالت الفرس "إكليل عذبة" أفضل أداء ومكاسب حتى شهر يونيو، فيما حصلت الفرس "بيان عذبة" على أعلى تصنيف حتى الآن.