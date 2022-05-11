النجمة التايلاندية "موريا جوتانوجارن" تختار الأيقونة الأسكتلندية "كاتريونا ماثيو"

وقع اختيار النجمة التايلندية موريا جوتانوجارن على الأسكتلندية كاتريونا ماثيو أيقونة كأس سولهايم وصاحبة 11 لقباً في البطولات الكبرى لتشاركها في قيادة الفريق للمنافسة على لقب بطولة بانكوك في سلسلة أرامكو السعودية للفرق، المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة والتي تنطلق يوم غد الموافق 11 مايو وتستمر لمدة 4 أيام على أرض ملعب النادي الريفي في بانكوك.
كما انضمت لهن اللاعبة الإسبانية باز مارفا سانس التي أكملت عدد اللاعبات المحترفات في الفريق، وبذلك يتبقى إضافة اللاعبة من فئة الهواة لاستكمال الأعضاء قبل انطلاق منافسات البطولة المرتقبة تحت مظلة الجولة الأوروبية للسيدات.
وقالت جوتانوجارن التي تسجل مشاركتها الثانية في سلسلة بطولات أرامكو السعودية للفرق: "أنا متحمسة للعب على أرض الوطن. قمت باختيار كاتريونا لأنها أسطورة في عالم قولف السيدات وستجعلني أشعر بهدوء أكبر، وسأتعلم منها، وسعيدة حقاً بالفريق بشكل عام. أنا متأكدة بأننا سنقدم نتائج جيدة إذا قمنا بالاستمتاع بوقتنا ولعبنا بلا ضغوطات".
وعند سؤالها عن رأيها في قائدة فريقها التي تحتل المرتبة 50 في التصنيف العالمي، قالت ماثيو: "لدي احترام كبير لموريا فقد لعبت معها كثيراً في جولة LPGA على مر السنين. ولم أرها منذ فترة لذلك أنا متشوقة للعب إلى جانبها هذا الأسبوع".
وبالنسبة لآريا جوتانوجارن الشقيقة الصغرى لموريا فقد اختارت أيضاً لاعبة أسكتلندية لتشاركها قيادة الفريق وهي لورا بيفريدج التي تمتلك لقبين في البطولات الكبرى وانضمت لهن اللاعبة الفرنسية آن - شارلوت مورا.
وقالت آريا: "لم أعرف الكثير عن لورا، لكن اطلعت على أرقامها قبل اختيارها، وأعلم بأنها ستساعد الفريق بشكل كبير. نقضي وقتاً لطيفاً حالياً وبدأنا بالحديث حول أفضل مكان لتناول الطعام التايلندي مساء اليوم، وكلي ثقة بأننا سنكون فريقاً جيداً في البطولة".
كما شهدت القرعة اختيار النجمة التايلاندية باتي تافاتاناكيت المصنفة رقم 13 عالمياً للاعبة الفنلندية نورا كومولاينن. النجمة الإنجليزية تشارلي هول والتي تمتلك سجلاً مميزاً في سلسلة بطولات أرامكو السعودية للفرق حيث حلّت الفرق التي لعبت فيها في قائمة أفضل 10 فرق في جميع البطولات كما حققت لقب المنافسات الفردية في بطولة نيويورك، قامت باختيار صديقتها المقربة ومواطنتها لورين تايلور. في حين قامت الأسترالية ويتني هيللر باختيار التايلاندية تشونلادا تشايانون.
وشهد العام الماضي إقامة النسخة الأولى من سلسلة بطولات أرامكو السعودية للفرق حيث أصبحت بذلك أول حدث فريد من نوعه على مستوى الجولات الاحترافية في عالم القولف يجمع بين الجانب الجماعي والفردي. وسيكون هناك تحديث في نظام البطولة في نسخة هذا العام، حيث ستقام منافسات الفرق على مدار يومين ويتم تتويج الفريق الفائز خلالها وتبلغ الجائزة المخصصة للفرق 500,000 دولار أمريكي، في حين تتنافس صاحبات أفضل نتائج فردية والمتأهلات للمرحلة النهائية في ثالث الأيام لتحديد اللاعبات الفائزات بالجوائز الفردية والتي يبلغ مجموع جوائزها 500,000 دولار أمريكي.