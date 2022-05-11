النجمة التايلاندية "موريا جوتانوجارن" تختار الأيقونة الأسكتلندية "كاتريونا ماثيو"

كما شهدت القرعة اختيار النجمة التايلاندية باتي تافاتاناكيت المصنفة رقم 13 عالمياً للاعبة الفنلندية نورا كومولاينن. النجمة الإنجليزية تشارلي هول والتي تمتلك سجلاً مميزاً في سلسلة بطولات أرامكو السعودية للفرق حيث حلّت الفرق التي لعبت فيها في قائمة أفضل 10 فرق في جميع البطولات كما حققت لقب المنافسات الفردية في بطولة نيويورك، قامت باختيار صديقتها المقربة ومواطنتها لورين تايلور. في حين قامت الأسترالية ويتني هيللر باختيار التايلاندية تشونلادا تشايانون.

وشهد العام الماضي إقامة النسخة الأولى من سلسلة بطولات أرامكو السعودية للفرق حيث أصبحت بذلك أول حدث فريد من نوعه على مستوى الجولات الاحترافية في عالم القولف يجمع بين الجانب الجماعي والفردي. وسيكون هناك تحديث في نظام البطولة في نسخة هذا العام، حيث ستقام منافسات الفرق على مدار يومين ويتم تتويج الفريق الفائز خلالها وتبلغ الجائزة المخصصة للفرق 500,000 دولار أمريكي، في حين تتنافس صاحبات أفضل نتائج فردية والمتأهلات للمرحلة النهائية في ثالث الأيام لتحديد اللاعبات الفائزات بالجوائز الفردية والتي يبلغ مجموع جوائزها 500,000 دولار أمريكي.