النصر: إصابة "مشاريبوف" بكسر في عظمة الأنف وكدمة في الوجه

قال نادي النصر: إن الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها لاعب الفريق الأول لكرة القدم، الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف، أثبتت إصابته بكسر في عظمة الأنف، بالإضافة لكدمة في الوجه، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريق بنظيره الاتفاق في الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 2/2.
وأكد النصر أن اللاعب الأوزبكي سيجري المزيد من الكشوفات اليوم السبت في العاصمة الرياض.
وكان مشاريبوف قد تعرض للإصابة خلال مواجهة فريقه للاتفاق مضيفه، أثناء كرة مشتركة مع سنوسي هوساوي، والأخير الذي تم طرده بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة 46، ولم يستطع اللاعب الأوزبكي إكمال المباراة ليخرج متأثرًا بالإصابة.
الجدير بالذكر أن النصر يحتل المركز الثالث في سلم ترتيب دوري المحترفين برصيد 45 نقطة.