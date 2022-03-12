النصر: إصابة "مشاريبوف" بكسر في عظمة الأنف وكدمة في الوجه

قال نادي النصر: إن الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها لاعب الفريق الأول لكرة القدم، الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف، أثبتت إصابته بكسر في عظمة الأنف، بالإضافة لكدمة في الوجه، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريق بنظيره الاتفاق في الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 2/2.