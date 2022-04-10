النصر: إصابة 5 من لاعبي الفريق بفيروس كورونا

كشف نادي النصر، اليوم الأحد، عن إصابة 5 من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، إضافة إلى ماجد الغانم مدرب الحراس بفيروس كورونا، بعد إجراء فحوص PCR ، استعدادًا للسفر إلى أبو ظبي العاصمة الإماراتية.