النصر: إصابة 5 من لاعبي الفريق بفيروس كورونا

كشف نادي النصر، اليوم الأحد، عن إصابة 5 من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، إضافة إلى ماجد الغانم مدرب الحراس بفيروس كورونا، بعد إجراء فحوص PCR ، استعدادًا للسفر إلى أبو ظبي العاصمة الإماراتية.
ودهم الفيروس كلاً من: رائد أزيبي، عبد العزيز العويرضي، فونيس موري، محمد آل فتيل وعبد الله الخيبري، إضافة إلى الكاميروني فينسنت أبوبكر الذي أعلن عن إصابته بكوفيد في وقت سابق.
ويحضر النصر لمعسكره في مدينة أبو ظبي من 17 حتى 27 إبريل الجاري، ويشتمل على مواجهتين تجريبيتين أمام بني ياس الإماراتي، والاتفاق السعودي، قبل أن يلاقي الباطن في آخر تجريبياته.