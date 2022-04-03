النصر: إلغاء المعسكر الخارجي.. و" الغنام " يعود بشكل تدريجي

تتجه إدارة نادي النصر، إلى إلغاء فكرة إقامة معسكر خارجي للفريق الكروي الأول، خلال فترة توقف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حتى نهاية شهر رمضان .