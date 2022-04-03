النصر: إلغاء المعسكر الخارجي.. و" الغنام " يعود بشكل تدريجي

تتجه إدارة نادي النصر، إلى إلغاء فكرة إقامة معسكر خارجي للفريق الكروي الأول، خلال فترة توقف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حتى نهاية شهر رمضان .
ووفقاً لصحيفة “الرياضية” فإن إدارة الأصفر والجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، قررا إلغاء فكرة خوض معسكر خارجي في دبي، نظراً لانشغال فرق الإمارات بدوري أبطال آسيا، وعدم وجود بطولات تجريبية.
من جانب آخر يعود اللاعب سلطان الغنام للجري والمشاركة في التدريبات اللياقية بشكل تدريجي طيلة الأسبوعين المقبلين، تمهيداً لانخراطه في التدريبات الجماعية.