رياضة
"النصر" في مواجهة "الرائد" و"الفيحاء" يلاقي "ضمك"
في الجولة 27 من دوري المحترفين
تستكمل اليوم الجمعة، مباريات الجولة 27 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حيث تقام مباراتان.
الفيحاء - ضمك
تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والربع، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة.
يدخل الفريقان المباراة وهما في أريحية بسبب وضعهما المستقر وسط جدول الدوري حيث يملك الفيحاء 33 نقطة (السادس) فيما يملك ضمك 42 نقطة (الخامس).
الرائد - النصر
تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا عشر دقائق بتوقيت الرياض على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة.
يدخل النصر المباراة وفي جعبته 51 نقطة في المركز الثالث، فيما يملك الرائد 30 نقطة وهو على بعد خطوة من مراكز الخطر.