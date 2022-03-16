النصر للعودة لسكة الانتصارات أمام الفيحاء .. والاتفاق يتمسك بـ "طوق النجاة" أمام ضمك

تفتتح، اليوم الخميس، الجولة 25 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بثلاث مواجهات مرتقبة، أبرزها لقاء النصر بنظيره الفيحاء .
يستضيف الفيصلي نظيره الفتح ، على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة.
الفيصلي يأتي في المركز 13 برصيد 25 نقطة، وما زال في منطقة خطر الهبوط ، لذا فإن المواجهة مصيرية لعنابي سدير.
في المقابل يأمل الفتح صاحب المركز السادس برصيد 31 نقطة، العودة بنقاط المباراة الثلاث التي تعزز من فرص تقدمه نحو المناطق الأمامية.
يلتقي ضمك (الخامس - 39 نقطة) نظيره الاتفاق، صاحب المركز 14 برصيد 24 نقطة، وذلك على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها.
مواجهة صعبة للاتفاق الذي يسعى للابتعاد عن مناطق الخطر، ويخوض اللقاء بتحقيق الفوز ولا غير ذلك ، فيما يأمل ضمك العودة لمربع الكبار.
مواجهة مرتقبة تجمع النصر، صاحب المركز الرابع برصيد 45 نقطة، بنظيره الفيحاء (الثامن - 30 نقطة)، وذلك على أرض ملعب جامعة الملك سعود "مرسول بارك" في الرياض.
النصر يسعى إلى الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور والعودة للوصافة في حال تعثر الثنائي (الهلال والشباب).
في المقابل يأمل الفيحاء تجاوز المركز الثامن (30 نقطة) والاقتراب أكثر من مناطق الأمان.