النصر والاتفاق .. من يداوي جراحه على حساب الآخر؟

تستكمل اليوم الجمعة منافسات الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بإقامة مواجهتين في المجمعة والدمام.
يحل النصر صاحب المركز الثالث برصيد 44 نقطة، ضيفاً مزعجاً على نظيره الاتفاق، والأخير يعاني "فنياً" ويقبع في المركز الـ 14 بـ 23 نقطة، وذلك على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.
يسعى النصر للعودة بالنقاط الثلاث التي تبقي حظوظه في دائرة المنافسة على الصدارة ومصالحة جماهيره، كما هو الحال بالنسبة لأصحاب الأرض والجمهور فريق الاتفاق، الذي لازال حسابياً في منطقة خطر الهبوط.
في المواجهة الثانية وعلى أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة، يحل الباطن ضيفاً على الفيحاء.
يأتي الباطن في المركز الـ15 «قبل الأخير» في جدول الدوري بـ22 نقطة، بينما يملك الفيحاء 27 نقطة، وضعته في المركز الـ9.