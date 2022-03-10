النصر والاتفاق .. من يداوي جراحه على حساب الآخر؟

يسعى النصر للعودة بالنقاط الثلاث التي تبقي حظوظه في دائرة المنافسة على الصدارة ومصالحة جماهيره، كما هو الحال بالنسبة لأصحاب الأرض والجمهور فريق الاتفاق، الذي لازال حسابياً في منطقة خطر الهبوط.