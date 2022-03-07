"النصر" و "الخويلدية" في لقاء الهروب .. القمة تجمع "الهلال" و"الاتحاد" .. و"الأهلي" يسعى لتجاوز"الترجي"

تنطلق غدًا الثلاثاء منافسات الجولة الـ 21 من الدوري الممتاز للكرة الطائرة، بإقامة مواجهة واحدة تجمع الاتحاد والهلال على صالة نادي الاتحاد بجدة.
وتمثل المواجهة أهمية بالغة للهلال "الثاني" بـ 51 نقطة، الذي يرغب في الإبقاء على آماله في المنافسة على اللقب، على أمل تعثر الأهلي أمام الترجي لحساب الجولة نفسها, وفي المقابل يدخل الاتحاد اللقاء وهو في المركز الخامس برصيد 31 نقطة.
وتستكمل مواجهات الجولة مساء الأربعاء المقبل بإقامة 5 مواجهات، تأتي في مقدمتها مواجهة الأهلي "المتصدر" بـ 55 نقطة والترجي "الرابع" بـ 35 نقطة التي تُقام على صالة النادي الأهلي، ويسعى من خلالها أصحاب الأرض للفوز بأي نتيجة لضمان التتويج باللقب قبل جولة واحدة من الختام، فيما تؤجل خسارته التتويج حتى الجولة الأخيرة من المسابقة التي يواجه فيها الهلال.
وفي الرياض، يلتقي النصر والخويلدية على صالة نادي النصر، في مواجهة يتطلع من خلالها كلا الفريقين للابتعاد عن شبح الهبوط ، حيث يدخل النصر اللقاء وهو في المركز العاشر برصيد 15 نقطة، فيما يحتل الخويلدية المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة.
وفي مكة المكرمة، يبحث الوحدة وضيفه ضمك عن تحسين مركزيهما في سلم الترتيب العام حينما يلتقيان على صالة نادي الوحدة في التوقيت نفسه, إذ يحتل الوحدة المركز السابع برصيد 25 نقطة، وضمك سادسًا برصيد 27 نقطة.
ويخوض الفيصلي صاحب المركز الثالث برصيد 46 نقطة لقاء من طرف واحد أمام الهداية الذي تأكد هبوطه لدوري الدرجة الأولى، حينما يلتقيان على صالة نادي الخليج, وفي القطيف، يلتقي الابتسام صاحب المركز الثامن برصيد 23 نقطة والخليج صاحب المركز التاسع برصيد 23، على صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية.