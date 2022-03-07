"النصر" و "الخويلدية" في لقاء الهروب .. القمة تجمع "الهلال" و"الاتحاد" .. و"الأهلي" يسعى لتجاوز"الترجي"

وتستكمل مواجهات الجولة مساء الأربعاء المقبل بإقامة 5 مواجهات، تأتي في مقدمتها مواجهة الأهلي "المتصدر" بـ 55 نقطة والترجي "الرابع" بـ 35 نقطة التي تُقام على صالة النادي الأهلي، ويسعى من خلالها أصحاب الأرض للفوز بأي نتيجة لضمان التتويج باللقب قبل جولة واحدة من الختام، فيما تؤجل خسارته التتويج حتى الجولة الأخيرة من المسابقة التي يواجه فيها الهلال.