النصر يأخذ نصيبه من الحزم برباعية .. ويحافظ على الثالث

كسب الفريق الكروي الأول بنادي النصر نظيره الحزم بنتيجة 4/1 وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب نادي الحزم بالرس، ضمن منافسات الجولة 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
الشوط الأول انتهى بتقدم النصر برأسية مدافعه عبد الإله العمري عند الدقيقة 12.
وفي الشوط الثاني وتحديدًا عند الدقيقة 60 أضاف النصر الهدف الثاني عن طريق تاليسكا, والهدف الثالث عن طريق سامي النجعي عند الدقيقة 84، والهدف الرابع عن طريق تاليسكا 93 قبل أن يحرز "آولا جون" الهدف الشرفي للحزم عند الدقيقة 69 .
بتلك النتيجة بقي النصر ثالثًا برصيد 58 نقطة، فيما ودع الحزم دوري المحترفين قبل المباراة.