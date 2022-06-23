النصر يأخذ نصيبه من الحزم برباعية .. ويحافظ على الثالث

كسب الفريق الكروي الأول بنادي النصر نظيره الحزم بنتيجة 4/1 وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب نادي الحزم بالرس، ضمن منافسات الجولة 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.