"النصر" يبحث عن أول انتصاراته على "الشباب" منذ أكثر من عامين

ولم يعرف النصر الفوز على الشباب منذ 814 يوماً مضت، إذ أمضى ما يزيد على عامين دون الفوز على جاره في المباريات التي جمعتهما عقب شهر فبراير من عام 2020، إذ يعود آخر فوز للنصر إلى يوم 14 فبراير عندما انتصر العالمي بشكل دراماتيكي 4-2 في ملعب الأمير فيصل بن فهد، وحينها كان الشباب متقدماً بهدفين مقابل هدف حتى الدقيقة 82 وحينها سجل المغربي عبدالرزاق حمدالله هدف التعادل وأتبعه بالثالث في الدقيقة 92 وأكمل خالد الغنام الرباعية بتسجيله الهدف في الدقيقة الأخيرة من المباراة.