"النصر" يبحث عن أول انتصاراته على "الشباب" منذ أكثر من عامين

تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية مساء اليوم نحو ملعب "مرسول بارك" بجامعة الملك سعود بالرياض الذي سيكون مسرحاً لديربي الرياض بين النصر والشباب في إطار منافسات الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتمثل مواجهة اليوم منعطفاً حاسماً في صراع الفريقين لخطف مركز مؤهل لدوري الأبطال الموسم المقبل، في المقابل هناك صراع آخر بين الفريقين يتمثل في السيادة والسيطرة على الديربي في لقاءات دوري المحترفين، حيث يتطلع الشباب لموصلة تفوقه وتأكيد سيطرته، في حين يأمل النصر في رد اعتباره بعد خسارته آخر ثلاث مباريات جمعت بين الفريقين، إضافة لتقليص الفارق بعدد الانتصارات.
وفي الديربي رقم (28) بدوري المحترفين يبحث النصر عن إيقاف سلسلة تفوق الشباب في آخر عامين في دوري المحترفين السعودي.
ولم يعرف النصر الفوز على الشباب منذ 814 يوماً مضت، إذ أمضى ما يزيد على عامين دون الفوز على جاره في المباريات التي جمعتهما عقب شهر فبراير من عام 2020، إذ يعود آخر فوز للنصر إلى يوم 14 فبراير عندما انتصر العالمي بشكل دراماتيكي 4-2 في ملعب الأمير فيصل بن فهد، وحينها كان الشباب متقدماً بهدفين مقابل هدف حتى الدقيقة 82 وحينها سجل المغربي عبدالرزاق حمدالله هدف التعادل وأتبعه بالثالث في الدقيقة 92 وأكمل خالد الغنام الرباعية بتسجيله الهدف في الدقيقة الأخيرة من المباراة.
وعقب ذلك التاريخ التقى الفريقان في 3 مباريات ضمن مسابقة كأس دوري محمد بن سلمان للمحترفين، انتهت جميعها لمصلحة الشباب.
وفي فبراير من العام الماضي سجل الشباب أكبر انتصاراته على النصر في تاريخ مبارياتهما بمسابقة دوري المحترفين السعودي عندما هزمه بأربعة أهداف نظيفة على ملعبه "مرسول بارك".
يسعى النصر إلى تقليص الفارق بعدد الانتصارات مع جاره الذي يأمل في استمرار تفوقه وتسيده لمواجهات الفريقين في الدوري.
ويأمل (العالمي) أن يكسر سلسلة عدم الفوز على غريمه التقليدي في آخر ثلاث مباريات في الدوري السعودي للمحترفين، وأيضاً تقليص عدد الانتصارات بينهما إلى اثنين.
ويتفوق الشباب في مواجهات الديربي أمام غريمه التقليدي النصر، في عهد دوري المحترفين بمختلف مسمياته منذ انطلاقته موسم 2008-2009، حيث سبق وأن التقيا في 27 مباراة، كان الشباب فيها صاحب الكلمة العليا بفوزه بـ11 مرة مقابل 8 انتصارات للنصر في حين حضر التعادل في 8 مباريات.